Стало известно, что будет изображено на новых купюрах в 1000 рублей: завершилось народное голосование

Завершилось народное голосование на сайте Центробанка за символы для новой банкноты в 1000 рублей. Согласно выбору россиян, на купюре изобразят теплоход на подводных крыльях «Метеор» — за него отдали голос почти 148 тысяч человек.

Всего в онлайн-голосовании, которое две недели проходило на сайте Банка России, приняли участие почти 700 тысяч человек. Предпочтения участников распределились между 25 объектами Приволжского федерального округа. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Теперь художники Банка России и Гознака создадут композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, а Совет директоров Банка России выберет финальный вариант из эскизов. Обновлённую купюру 1000 рублей презентуют в конце следующего года.

Эти символы займут место на оборотной стороне банкноты, а лицевая с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.