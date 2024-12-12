Стало известно, что будет изображено на новых купюрах в 1000 рублей: завершилось народное голосование
Теплоход «Метеор» появится на купюрах номиналом 1000 рублей
Завершилось народное голосование на сайте Центробанка за символы для новой банкноты в 1000 рублей. Согласно выбору россиян, на купюре изобразят теплоход на подводных крыльях «Метеор» — за него отдали голос почти 148 тысяч человек.
Всего в онлайн-голосовании, которое две недели проходило на сайте Банка России, приняли участие почти 700 тысяч человек. Предпочтения участников распределились между 25 объектами Приволжского федерального округа. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.
Теперь художники Банка России и Гознака создадут композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, а Совет директоров Банка России выберет финальный вариант из эскизов. Обновлённую купюру 1000 рублей презентуют в конце следующего года.
Эти символы займут место на оборотной стороне банкноты, а лицевая с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.
Напомним, 16 октября прошлого года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем. В итоге Центробанк решил пересмотреть дизайн, предоставив выбор символов для новой банкноты на голосование граждан.
Life.ru