ВМФ России обновили морскую группировку ядерных сил
Главком ВМФ Моисеев: Морская группировка ядерных сил России полностью обновлена
Россия по-прежнему считает приоритетным направлением развитие своих ядерных сил, сейчас полное обновление по вооружению прошла соответствующая морская группировка войск. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев на пленарном заседании XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
«Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остаётся приоритетом для нашей страны. Ядерные силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече Высшего госсовета Союзного государства напомнил, что взаимные гарантии безопасности между Москвой и Минском предполагают использование всех имеющихся в распоряжении сил, включая и ядерный арсенал РФ.