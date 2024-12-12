ВМФ России обновили морскую группировку ядерных сил

Россия по-прежнему считает приоритетным направлением развитие своих ядерных сил, сейчас полное обновление по вооружению прошла соответствующая морская группировка войск. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев на пленарном заседании XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остаётся приоритетом для нашей страны. Ядерные силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне», — отметил он.