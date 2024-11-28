Баллистическая ракета «Орешник» полностью поменяла расстановку сил в мире, заявляет издание Strategic Culture. Там пишут, что новейшая разработка россиян сравнима с ядерным оружием малой и средней мощности, при этом ракета не радиоактивна. Простые физические принципы позволяют понять, как сочетание достаточной кинетической энергии и массы приводит к полному разрушению.

«К настоящему времени многие люди по всему миру знают, что «Орешник» может долететь до Берлина за 11 минут, а до Лондона — за 19 минут. Также известно, что «Орешник», запущенный с юга России, может долететь до американской авиабазы в Катаре за 13 минут; запущенный с Камчатки на Дальнем Востоке, он может долететь до Гуама за 22 минуты», — пишет издание.

Если «Орешник» запустить с Чукотки, то он за 23 минуты долетит до шахт с американскими межконтиненальными баллистическими ракетами Minuteman III в штате Монтана. Эти МБР могут нести ядерное оружие.