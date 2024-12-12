Эксперт объяснил, почему оставлять зарядку в розетке небезопасно и неэкологично

Многие люди оставляют блоки питания в розетке после завершения зарядки телефона, считая это безобидной привычкой. Как отметил техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой в интервью с «Газетой.ru», это может иметь негативные последствия.

Даже если телефон не подключён к источнику питания, зарядное устройство продолжает работать, что приводит к ускоренному износу его компонентов. В результате адаптер может выйти из строя раньше времени.

При этом зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию, даже когда не используется. Встроенный трансформатор снижает напряжение с 220 В до 5 В, и эта функция остаётся активной, потребляя около 3 кВт/ч в год. Это может показаться незначительным, но с учетом всей электроники в доме, даже такое количество энергии приводит к увеличению затрат на ЖКХ.

Кроме того, оставленное в розетке устройство — это открытый источник электричества. Если в доме есть маленькие дети или животные, они могут случайно взаимодействовать с зарядкой, что чревато травмами. Установка заглушек на розетки может обезопасить детей, но не с подключённым адаптером. Также существует риск, что ребёнок или питомец прокусят кабель.

Риск перегрева и возгорания также возрастает, особенно если используются несертифицированные или низкокачественные адаптеры. В случае неисправности устройства могут вызвать пожар или привести к перегрузке сети. То же произойдёт и при скачках напряжения.

Также даже минимальное энергопотребление зарядного устройства без нагрузки увеличивает углеродный след. От этого возрастает количество парниковых газов, выделяющихся в атмосферу из-за потребления электроэнергии адаптером. Отказ от привычки оставлять блок питания в розетке — небольшой, но важный шаг, который снижает негативное воздействие на окружающую среду.