Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 18:21

В Ангарске осудили самокатчицу, которая отправила ребёнка в реанимацию с разрывом селезёнки

В Ангарске сбившей 10-летнего ребёнка самокатчице ограничили свободу на год

В Ангарске Иркутской области осудили 21-летнюю девушку, которая сбила 10-летнего мальчика на электросамокате. Ребёнок три дня провёл в реанимации с ушибом брюшной полости и разрывом селезёнки, пишет kp.ru.

Инцидент произошёл 14 октября во дворе одного из домов. Свидетелем столкновения стала соседка семьи, она видела, как девушка неслась по тротуару и сбила мальчика. Свою вину «шумахерша» отрицала. Она кричала на ребёнка, грозясь потребовать деньги с его родителей за поломанный самокат.

«Обвиняла, что он вылез на дорогу. Грозилась, что теперь его семья, то есть мы, будем выплачивать ей деньги за ремонт. Илья испугался, что его отругают, и побежал домой за клеем, чтобы помочь починить её самокат», — поделилась подробностями мама потерпевшего.

Через некоторое время Илья пожаловался на боль в животе. Его экстренно госпитализировали, врачи передали данные о случившемся в полицию. В общей сложности мальчик провёл на больничной койке десять дней, из них три — в реанимации. К счастью, операция не понадобилась.

В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео
В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео

Против гонщицы завели уголовное дело, расследование длилось больше года. На днях обвиняемую приговорили к ограничению свободы на один год. Также с неё взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал о двух восьмиклассницах, которые на электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку. Удар был такой силы, что у пенсионерки порвалось пальто, сумка и сломался зонт. Девочки поспешили бабушке на помощь: помогли подняться, довели до дома и предложили 500 рублей в виде компенсации. В больнице у женщины диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка. Ей нужна операция, которую она может не перенести из-за проблем с сердцем и высокого давления. Происшествием занимается полиция.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Иркутской области

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar