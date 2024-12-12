В Ангарске осудили самокатчицу, которая отправила ребёнка в реанимацию с разрывом селезёнки
В Ангарске сбившей 10-летнего ребёнка самокатчице ограничили свободу на год
В Ангарске Иркутской области осудили 21-летнюю девушку, которая сбила 10-летнего мальчика на электросамокате. Ребёнок три дня провёл в реанимации с ушибом брюшной полости и разрывом селезёнки, пишет kp.ru.
Инцидент произошёл 14 октября во дворе одного из домов. Свидетелем столкновения стала соседка семьи, она видела, как девушка неслась по тротуару и сбила мальчика. Свою вину «шумахерша» отрицала. Она кричала на ребёнка, грозясь потребовать деньги с его родителей за поломанный самокат.
«Обвиняла, что он вылез на дорогу. Грозилась, что теперь его семья, то есть мы, будем выплачивать ей деньги за ремонт. Илья испугался, что его отругают, и побежал домой за клеем, чтобы помочь починить её самокат», — поделилась подробностями мама потерпевшего.
Через некоторое время Илья пожаловался на боль в животе. Его экстренно госпитализировали, врачи передали данные о случившемся в полицию. В общей сложности мальчик провёл на больничной койке десять дней, из них три — в реанимации. К счастью, операция не понадобилась.
Против гонщицы завели уголовное дело, расследование длилось больше года. На днях обвиняемую приговорили к ограничению свободы на один год. Также с неё взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Ранее Life.ru писал о двух восьмиклассницах, которые на электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку. Удар был такой силы, что у пенсионерки порвалось пальто, сумка и сломался зонт. Девочки поспешили бабушке на помощь: помогли подняться, довели до дома и предложили 500 рублей в виде компенсации. В больнице у женщины диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка. Ей нужна операция, которую она может не перенести из-за проблем с сердцем и высокого давления. Происшествием занимается полиция.
Telegram / Прокуратура Иркутской области