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12 декабря, 11:53

Британский певец Элтон Джон стал иконой 2024 года по версии журнала Time

Элтон Джон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eltonjohn

Элтон Джон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eltonjohn

Американский журнал Time объявил британского певца Элтона Джона иконой 2024 года, выпустив специальный выпуск с его эксклюзивной обложкой. Фотосессию для обложки провёл известный фотограф Майлс Олдридж, подчеркнувший уникальный стиль и харизму музыканта.

В интервью для Time Элтон Джон поделился своими мыслями о жизни, трезвости и отношениях с матерью. Он отметил, что телевидение, по его мнению, может негативно влиять на карьеру и харизму артиста, поэтому он старается избегать участия в телевизионных шоу. Вместо этого музыкант предпочитает радоваться простым вещам: «Я прихожу в восторг от покупки новой книги или картины», — поделился 77-летний певец.

Элтон Джон — обладатель множества престижных наград, включая «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», что подчёркивает его значительный вклад в музыкальную индустрию. Его признание иконы 2024 года стало подтверждением не только его музыкальных достижений, но и уникального влияния на культуру в целом.

В своём интервью Джон также затронул тему трезвости, отметив, что отказ от алкоголя и наркотиков помог ему обрести внутреннюю гармонию и сосредоточиться на творчестве. Он подчеркнул важность поддержания здоровья и благополучия, что, по его мнению, является ключом к долгой и успешной карьере.

Элтон Джон продолжает активно работать над новыми проектами и вдохновлять поклонников по всему миру. Всё это только подтверждает, что даже спустя десятилетия на сцене, он остаётся актуальным и влиятельным артистом.

Элтон Джон сообщил о частичной потере зрения в 77 лет после инфекции
Элтон Джон сообщил о частичной потере зрения в 77 лет после инфекции

Ранее Элтон Джон признался, что не может закончить новый альбом из-за слепоты. В сентябре Элтон Джон делился новостями о том, что его зрение восстанавливается после перенесённой глазной инфекции, однако он отметил, что процесс этот является долгим и трудоёмким.

Валентина Раппопорт
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