Одна функция: Россиянам рассказали, какую сторону фольги выбрать при готовке

Эксперты компании Reynolds и специалист по пищевым продуктам Эбби Тиль ответили на интересующий многих людей вопрос, какую сторону пищевой фольги необходимо использовать во время готовки. По их словам, разница между матовой и блестящей поверхностью образуется в процессе производства, что никак не влияет на приготовления блюд. Оказалось, эффективность готовки не зависит от того, какой стороной уложена фольга. Важно понимать, что обе поверхности выполняют одну и ту же функцию: отражают и проводят тепло.

Однако специалисты предупредили, что существует ещё и специальная антипригарная фольга, которая отличается от обычной. Её необходимо укладывать матовой стороной наверх, чтобы сохранить главные свойства. Такой подход помогает избежать прилипания пищи, что делает готовку гораздо удобнее и приятнее. Кроме того, эксперты отметили, что антипригарная фольга не только ускоряет приготовление, но и способствует более равномерному прогреву продуктов. Она позволяет сохранить все вкусовые качества блюда. Именно поэтому её любят домохозяйки и профессиональные шеф-повара.

Интересно, что рекомендации по использованию касаются не только удобства в процессе готовки, но и более широких аспектов. Специалисты советуют обращать внимание на выбор материала, особенно если фольгу планируют применять для упаковки и хранения продуктов. Она должна быть изготовлена из безопасного для здоровья сырья и не содержать вредных добавок. Также стоит учитывать, что неправильное использование фольги может не только испортить вкус блюда, но и повлиять на здоровье.