Копятся в организме: Эксперт раскрыл опасность фольги и пластика для здоровья

Соли тяжёлых металлов, алюминий и пластик, попадая в организм, накапливаются в нём и оказывают токсическое воздействие. Об этом RT рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

"Эффект от этих веществ будет не быстрым, они накапливаются постепенно на протяжении длительного времени. Однако в итоге могут повысить риск возникновения Альцгеймера, негативно сказаться на функциях репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на работе сосудов", — пояснил соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet.

По его словам, есть пластик безопасный, а есть содержащий бисфенол. Последний проникает в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей, а также через продукты, соприкасавшиеся с такой поверхностью. Врач порекомендовал при выборе пластикового контейнера для домашнего использования обращать внимание на его состав.

"Соли алюминия можно найти в зубных пастах и дезодорантах. Однако в косметических средствах чаще всего используется безопасная доза, хотя злоупотреблять такими продуктами не стоит", — сообщил Чудаков, добавив, что применение алюминиевой фольги тоже лучше свести к минимуму, не используя её при запекании и не храня в ней продукты.