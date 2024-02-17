Копятся в организме: Эксперт раскрыл опасность фольги и пластика для здоровья
Врач Чудаков: С пластиковыми контейнерами и фольгой нужно быть очень осторожными
Соли тяжёлых металлов, алюминий и пластик, попадая в организм, накапливаются в нём и оказывают токсическое воздействие. Об этом RT рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
"Эффект от этих веществ будет не быстрым, они накапливаются постепенно на протяжении длительного времени. Однако в итоге могут повысить риск возникновения Альцгеймера, негативно сказаться на функциях репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на работе сосудов", — пояснил соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet.
По его словам, есть пластик безопасный, а есть содержащий бисфенол. Последний проникает в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей, а также через продукты, соприкасавшиеся с такой поверхностью. Врач порекомендовал при выборе пластикового контейнера для домашнего использования обращать внимание на его состав.
"Соли алюминия можно найти в зубных пастах и дезодорантах. Однако в косметических средствах чаще всего используется безопасная доза, хотя злоупотреблять такими продуктами не стоит", — сообщил Чудаков, добавив, что применение алюминиевой фольги тоже лучше свести к минимуму, не используя её при запекании и не храня в ней продукты.
А ранее диетолог предостерёг от продуктов-оборотней, которые только выглядят полезными. Так, сметана, которую любят использовать вместо майонеза под предлогом "полезности", на самом деле содержит огромное количество насыщенных жиров. Поэтому, по словам специалиста, лучше употреблять йогурты на растительной основе.
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