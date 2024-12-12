В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге у пары валлийских овец родился ягнёнок

В середине октября в зоосаде, расположенном в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, произошло радостное событие — родился ягнёнок у пары валлийских овец. Это уже третье пополнение в их семье с момента появления этих очаровательных животных в зоосаде в 2022 году, сообщили в пресс-службе филиала Московского зоопарка.

В зоосаде Деда Мороза родился ягнёнок. Видео © Telegram / Зоосад в Вотчине Деда Мороза

Сразу после рождения специалисты провели тщательный осмотр новорождённого, чтобы убедиться в его здоровье. Молодая мама овца проявила все свои материнские инстинкты, заботливо вылизывая ягнёнка, кормя его молоком и оберегая от любой опасности.

«С каждым днём ягнёнок становится крепче и активнее. Он с интересом исследует свой вольер, наслаждаясь прогулками с родителями. Заботливые сотрудники зоосада активно взаимодействуют с малышом, способствуя его социализации», — сообщили в зоопарке. Ягнёнок быстро привыкает к людям и уже пробует взрослые корма, такие как ветки с зелёными листьями, сено, овощи и специализированные корма.

Это событие стало важной вехой для зоосада, который продолжает радовать посетителей новыми обитателями и поддерживает благоприятные условия для содержания животных. Родившийся ягнёнок символизирует успешное развитие программы разведения валлийских овец в зоосаде Деда Мороза.

«Вотчина Деда Мороза» — это резиденция главного зимнего волшебника, расположенная в городе Великий Устюг. Центральный объект комплекса — Дом Деда Мороза. Деревянный терем укрыт среди высоких елей на берегу реки Сухона. Внутри него 12 залов с разной тематикой: макет Вотчины, личный кабинет и спальня Деда Мороза, библиотека, обсерватория, лаборатория и другие.