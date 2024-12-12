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Регион
12 декабря, 12:19

В Екатеринбурге расследуют загадочную смерть лучшего продавца «Доширака» в России

Двукратный лучший продавец «Доширака» в России трагически скончался на съезде компании в Екатеринбурге. По данным Mash, его смерть произошла после жестокой драки с завистливыми коллегами из других регионов.

Тело 45-летнего Виталия было найдено во внутреннем дворе гостиницы «Московская горка» 11 декабря. Причиной смерти, озвученной вдове, назвали несчастный случай, однако она сомневается в этом. Коллеги погибшего уверены, что его избили сотрудники «Доширака» из других регионов, завидовавшие его профессиональным достижениям — Виталий два года подряд удостаивался звания лучшего работника.

Обстоятельства смерти представителя компании все еще находятся под расследованием. «Доширак» пообещал вдове покрыть расходы на похороны и транспортировку тела в Улан-Удэ, но только после завершения проверки.

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А ранее 35-летний приезжий из Таджикистана упал с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, пытаясь произвести впечатление на своих друзей эффектным трюком

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Александр Рюмин/ТАСС

Марина Фещенко
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