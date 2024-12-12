Два завода Коломойского* обыскали из-за долга по налогам на $29 млн

Украинские силовики проводят обыски на двух ферросплавных предприятиях, которые связаны с деятельностью олигарха Игоря Коломойского*. Оба завода, по данным следствия, задолжали налогов на сумму в 1,2 миллиарда гривен (почти $29 млн). Об этом сообщили в бюро экономической безопасности (БЭБ) страны.

«Бюро экономической безопасности Украины разоблачило два ферросплавных завода, аффилированных с известными украинскими олигархами, в уклонении от уплаты почти 1,2 миллиарда гривен (28,7 миллиона долларов – прим. Life.ru) налогов при экспорте продукции», — уточняется в тексте.

Предприятия занимались поставками товаров в европейские страны и на Кипр, при этом стоимость экспортной продукции существенно занижалась, что позволило снизить налогооблагаемую базу. Предполагается, что за рубеж вывозилось 90% произведённого сырья, а выручка оседала в иностранных банках. По данным украинских СМИ, речь идёт о Никопольском и Запорожском заводах, подконтрольных Коломойскому*.

Ранее олигарх Игорь Коломойский*, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и организации убийства, заявил, что Владимир Зеленский и его соратники де-факто осуществил рейдерский захват крупнейшей в стране газо- нефтедобывающей компании «Укрнафта».