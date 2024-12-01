Украинский олигарх Игорь Коломойский*, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и организации убийства, выступил с изобличающей критикой в адрес Владимира Зеленского и его соратников. По словам бизнесмена, политик де-факто осуществил рейдерский захват крупнейшей в стране газо- нефтедобывающей компании «Укрнафта», акции которой раньше принадлежали миллиардеру.

В интервью агентству УНИАН Коломойский* напомнил, что в конце 2022 года киевские власти осуществили отчуждение акций «Укрнафты» у частных акционеров на время военного положения. Однако в недавнем выступлении в Раде Зеленский заявил, якобы компания прошла процедуру национализации. По словам олигарха, в своей речи бывший комик проговорился и выдал истинные мотивы произошедшего, признав, что действия властей с самого начала были направлены на незаконный захват нефтегазового гиганта под прикрытием обстоятельств.

«Офис президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», — отметил Коломойский*.

Как только компания перешла под крыло Зеленского и его свиты, она превратилась в «кормушку» для коррупционеров, добавил олигарх. Об этом говорит в том числе и нынешний состав наблюдательного совета «Укрнафты», который официально состоит из представителей Минобороны Незалежной, но фактически связан с офисом президента, заключил Коломойский*.