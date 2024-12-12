Актриса Раиса Максимова появилась в «Пиковой даме» за три недели до смерти

Народная артистка Российской Федерации Раиса Максимова, известная своим вкладом в театральное искусство, скончалась в возрасте 95 лет. Незадолго до своей смерти, несмотря на длительную болезнь, она вновь вышла на сцену, чтобы встретиться с любимыми зрителями, сообщает kp.ru.

Последний раз Раиса Максимова появилась на сцене три недели назад, исполнив роль графини Томской в постановке «Пиковая дама» по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщила невестка актрисы Елена Шойко, этот выход был особенно значим для актрисы, стремившейся вновь ощутить энергетику зала и любовь публики.

19 ноября 2024 года Максимова была удостоена Пушкинской премии, что стало признанием её многолетнего вклада в развитие театрального искусства. На сцену актрисе помог выйти её внук, Митя, так как сама она из-за слабости едва могла передвигаться. Роль графини была небольшой, но важной для самой Раисы Максимовой. Она произнесла всего три слова: «Тройка, семёрка, туз…», которые, по словам Елены Шойко, символизировали её долгий и насыщенный жизненный путь.

Всё лето перед этим Раиса Максимова практически не вставала с постели, однако её желание вновь увидеть зрителей и ощутить атмосферу театра оказалось сильнее недуга. Этот последний выход стал для неё не только профессиональным актом, но и личным триумфом, символизирующим её неугасимую преданность театру и зрителям.

Раиса Максимова оставила после себя богатое наследие, вдохновившее множество молодых актёров. Её жизнь и творчество будут всегда в памяти тех, кто знал и любил актрису. Этот последний выход на сцену стал достойным завершением её блистательной карьеры и оставил глубокий след в сердцах поклонников и коллег.