Главный тренер «Краснодара» выругался матом на матче и получил бан на две игры

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых является условным. Решение приняли по итогам встречи 18-го тура с московским »Локомотивом».

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. В связи с этим КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, один из которых — условно», — рассказал журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Также Мусаева оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Таким образом, специалист не сможет участвовать в первом матче после возобновления сезона, в котором «Краснодар» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ 1 марта.