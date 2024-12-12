Главный тренер «Краснодара» выругался матом на матче и получил бан на две игры
Главного тренера ФК «Краснодар» Мусаева дисквалифицировали на два матча РПЛ
Мурад Мусаев. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых является условным. Решение приняли по итогам встречи 18-го тура с московским »Локомотивом».
«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. В связи с этим КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, один из которых — условно», — рассказал журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Также Мусаева оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Таким образом, специалист не сможет участвовать в первом матче после возобновления сезона, в котором «Краснодар» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ 1 марта.
Напомним, что матч «Краснодара» и «Локомотива» прошёл 8 декабря и завершился нулевой ничьей. Теперь у Мурада Мусаева и его команды в активе стало 39 очков, благодаря чему клуб смог выйти на первое место в РПЛ. Правда в конце встречи тренер получил красную карточку. Он решил выразить несогласие с решением главного арбитра Василия Казарцева о неназначении пенальти в ворота железнодорожников.