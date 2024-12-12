Россиянам рассказали, опасно ли носить вещи умерших

Экстрасенс Николь Кузнецова развеяла миф о том, что вещи умерших и тяжелобольных людей нельзя раздавать знакомым и нуждающимся. По её словам, они абсолютно безопасны для ношения, однако есть ряд но.

Вопреки распространённому убеждению, платья, брюки и рубашки умерших и болеющих людей не несут в себе плохую энергию. Только если сам человек самостоятельно не наделил её «магической силой» в своём сознании. Единственная реальная опасность — заболевания, которые можно подцепить от б/у одежды.

«В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям», — отметила Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

Также носить вещи близких родственников, которые ушли в мир иной, может быть опасно с психологической точки зрения. Так будет сложнее пережить боль от утраты: переживания могут стать острее, а эмоциональное напряжение возрасти.