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Регион
12 декабря, 13:57

Россиянам рассказали, опасно ли носить вещи умерших

Экстрасенс Кузнецова: Вещи умерших не несут в себе плохую энергию

Экстрасенс Николь Кузнецова развеяла миф о том, что вещи умерших и тяжелобольных людей нельзя раздавать знакомым и нуждающимся. По её словам, они абсолютно безопасны для ношения, однако есть ряд но.

Вопреки распространённому убеждению, платья, брюки и рубашки умерших и болеющих людей не несут в себе плохую энергию. Только если сам человек самостоятельно не наделил её «магической силой» в своём сознании. Единственная реальная опасность — заболевания, которые можно подцепить от б/у одежды.

«В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям», — отметила Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

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Также носить вещи близких родственников, которые ушли в мир иной, может быть опасно с психологической точки зрения. Так будет сложнее пережить боль от утраты: переживания могут стать острее, а эмоциональное напряжение возрасти.

Ранее россиянам рассказали, почему у них не будет денег, если выносить мусор по ночам. Считается, что в тёмное время суток возрастает риск того, что нечистая сила может использовать оставленную вами энергию во вред. Также если кто-то хочет навести на вас порчу, сделать это будет легче ночью, чем днём. Чаще всего мусором порча наводится на безденежье.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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