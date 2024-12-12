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Регион
12 декабря, 13:30

Россиянке сделали вакуумный аборт из-за «замершей беременности‎», но она родила и требует 1 млн

Жительница Петропавловска-Камчатского родила после вакуумного аборта

Жительница Петропавловска-Камчатского родила после ошибочного вакуумного аборта и требует миллион рублей компенсации. Об этом сообщает Mash.

Ульяна узнала о своей беременности в марте 2024 года. На шестой неделе она почувствовала недомогание и обратилась к гинекологу. После УЗИ ей сообщили о «замерзшей беременности», что означало, что плод перестал развиваться. Врачи рекомендовали срочно провести вакуумный аборт.

После процедуры Ульяна долго восстанавливалась, но через неделю решила обратиться в частную клинику для повторного УЗИ. К её удивлению, там заявили, что она все ещё носит ребёнка. В октябре у Ульяны родился здоровый ребёнок. Молодая мама подала иск в суд, указав на многочисленные ошибки медиков городской больницы во время постановки диагноза и проведения аборта. Она требует наказать врачей и компенсацию морального ущерба в размере миллиона рублей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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