Россиянке сделали вакуумный аборт из-за «замершей беременности», но она родила и требует 1 млн
Жительница Петропавловска-Камчатского родила после вакуумного аборта
Жительница Петропавловска-Камчатского родила после ошибочного вакуумного аборта и требует миллион рублей компенсации. Об этом сообщает Mash.
Ульяна узнала о своей беременности в марте 2024 года. На шестой неделе она почувствовала недомогание и обратилась к гинекологу. После УЗИ ей сообщили о «замерзшей беременности», что означало, что плод перестал развиваться. Врачи рекомендовали срочно провести вакуумный аборт.
После процедуры Ульяна долго восстанавливалась, но через неделю решила обратиться в частную клинику для повторного УЗИ. К её удивлению, там заявили, что она все ещё носит ребёнка. В октябре у Ульяны родился здоровый ребёнок. Молодая мама подала иск в суд, указав на многочисленные ошибки медиков городской больницы во время постановки диагноза и проведения аборта. Она требует наказать врачей и компенсацию морального ущерба в размере миллиона рублей.
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