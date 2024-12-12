В Николаеве остановились все крупные предприятия

В украинском городе Николаев остановили работу все крупные предприятия, едва выживает только малый бизнес. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич агентству Укринформ. Чиновник подчеркнул, что Николаев критически нуждается в инвестициях, а также в формировании свободной экономической зоны.

«Наш бизнес очень пострадал, <...> остановились все крупные предприятия, работает только малый бизнес», — отметил Сенкевич.

Он добавил, что его инициативы не сыскали никакой поддержки у федеральных властей, тем не менее городская администрация пытается самостоятельно найти выходы на иностранных инвесторов и реализовать совместные с ними проекты. Сенкевич посетовал, что из-за мобилизации ощущается острая нехватка кадров во всех сферах, особенно плачевно обстоят дела в ЖКХ. Мэр отметил, что приходится обучать женщин на сложные мужские специальности и звать на работу 18-летних, которые вместо учёбы вынуждены зарабатывать. Несмотря на сложности в этом году, следующий станет ещё хуже по всем экономическим показателям, спрогнозировал Сенкевич.

В Николаеве расположено множество заводов, в том числе авиаремонтный, бронетанковый, глинозёмный, ликёро-водочный, портовый, судостроительный и тепловозоремонтный.