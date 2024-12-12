На маркетплейсах появились ёлочные игрушки «Крепкий Орешник»
В России стартовали продажи елочных игрушек под брендом «Крепкий Орешник». Внимание на новинки с маркетплейсов обратили наши коллеги из Daily Storm. В ассортименте украшения в виде деревянных фигурок ракет, вырезанных на фоне российского триколора. В описании на платформе Wildberries говорится, что на новогодней елке такие игрушки «будут напоминать о счастье и теплоте семейных встреч».
Cкриншот с сайта Wildberries
Кроме того, на маркетплейсе доступна акриловая фигурка «Крепкий Орешник», на которой изображен президент Владимир Путин с большим орехом в руках, а за его спиной стоят два медведя — военный и гражданский.
Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в нижнюю палату парламента в образе Крепкого «Орешника». На парламентарии красовалась футболка с изображением Владимира Путина и соответствующей надписью.
Wildberries