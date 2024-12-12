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Регион
12 декабря, 13:48

Путин заявил, что обновлённая Конституция даёт ответы на вызовы времени

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к согражданам в День Конституции. Он напомнил, что обновлённый основной закон помог сформировать достойный ответ на вызовы времени, а также защитить традиции и самобытность нашей страны. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения госнаград в Кремле.

«И обновлённая конституция, принципиальные поправки в основной закон также стали выражением воли миллионов людей, чётко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность — всё, во что мы свято верим и за что стоим», — отметил президент.

Он добавил, что именно Конституция помогла закрепить ключевые ценности российского народа и стала базисом всей правовой системы в стране.

Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими
Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими

Ранее Life.ru в материале ко Дню Конституции России рассказал восемь фактов об основополагающем законе страны. К примеру, документ дважды побывала на околоземной орбите. Также Конституция просуществовала без изменений целых 27 лет, что является мировым рекордом, поправки были внесены лишь в 2020 году.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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