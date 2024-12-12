Более 2 млн россиян перенесли свою почту на домен xmail.ru

Свыше двух миллионов россиян перенесли свою почту на домен xmail.ru почты Mail, а за последние три месяца количество созданных там электронных ящиков выросло на 30%. Такими данные поделились с Life.ru в самой компании, подчёркивая, что граждане всё меньше доверяют зарубежным сервисам.

«Более 2 миллионов россиян перенесли почту на домен xmail.ru почты Mail. За последние три месяца количество созданных ящиков на российском домене выросло на 30%», — уточняется в заявлении.

Там подчёркивается, что на октябрь 2024 года свыше 200 тысяч россиян перенесли свою почту из сервиса Gmail на Xmail. Член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных напомнил, что сейчас западные ресурсы демонстрируют низкий уровень защищённости от взломов, что грозит пользователям кражей персональных данных.

«Почтовый сервис Mail предлагает максимально удобный процесс переноса почты с зарубежных электронных ящиков, сохраняя привычный логин пользователя и весь архив писем. Это снижает стресс при смене почты и делает переход безболезненным», — сказал он.