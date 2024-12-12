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12 декабря, 14:37

Боксёр Джонсон признался в любви салату оливье и поделился собственным рецептом

Кевин Джоносон. Фото © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джоносон. Фото © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Российский и американский боксёр Кевин Джонсон в преддверии поединка с Виталием Минаковым заявил, что его любимая еда — это салаты. Особо тёплые чувства спортсмен питает к оливье. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

«Моя любимая вещь. Моя самая любимая еда в мире – это салаты. В Америке мы называем его картофельным салатом. Картофельный салат, яичный салат, крабовый салат. Беру картофель, яйца, тунец, креветки, крабов и делаю салат – это мой ежедневный завтрак», – рассказал Джонсон.

Боксёр Кевин Джонсон исполнил хит «Я русский» перед поединком с Минаковым
Боксёр Кевин Джонсон исполнил хит «Я русский» перед поединком с Минаковым

Если Джонсон одолеет Минакова, он наверняка сможет рассчитывать на солидный гонорар за победу. Эти деньги он сможет спустить на свой любимый салат оливье, стоимость которого к Новому году выросла на 2,35%. Эксперты считают, что для приготовления четырёх порций теперь поДухи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и ещё 10 мировых брендов оказались опасны для женского и мужского здоровья. Из-за добавки, которая уничтожает вашу ДНК. требуется почти 400 рублей.

Владимир Озеров
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