Российский и американский боксёр Кевин Джонсон в преддверии поединка с Виталием Минаковым заявил, что его любимая еда — это салаты. Особо тёплые чувства спортсмен питает к оливье. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

«Моя любимая вещь. Моя самая любимая еда в мире – это салаты. В Америке мы называем его картофельным салатом. Картофельный салат, яичный салат, крабовый салат. Беру картофель, яйца, тунец, креветки, крабов и делаю салат – это мой ежедневный завтрак» , – рассказал Джонсон.

Если Джонсон одолеет Минакова, он наверняка сможет рассчитывать на солидный гонорар за победу. Эти деньги он сможет спустить на свой любимый салат оливье, стоимость которого к Новому году выросла на 2,35%. Эксперты считают, что для приготовления четырёх порций теперь поДухи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и ещё 10 мировых брендов оказались опасны для женского и мужского здоровья. Из-за добавки, которая уничтожает вашу ДНК. требуется почти 400 рублей.