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12 декабря, 08:45

Боксёр Кевин Джонсон исполнил хит «Я русский» перед поединком с Минаковым

Кевин Джонсон. Фото © ТАСС / Cергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон. Фото © ТАСС / Cергей Петров/NEWS.ru

Американский и российский боксёр-тяжеловес Кевин Джонсон на финальной тренировке перед боем с Виталием Минаковым исполнил хит певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский». Исполнив пару строчек, спортсмен, поцеловав бицепс, заявил, что чувствует себя уверенно перед назначенным на завтра поединком.

«Люблю их (бицепсы), всё хорошо»,сказал боксёр в эфире «Рен-ТВ».

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Кстати, в прошлом году Кевин Джонсон стал Кевином Владимировичем, изменив имя в честь российского президента Владимира Путина. Тогда же боксёр сказал, что чувствует себя на 100% русским. Он не раз лестно отзывался о России, русских женщинах и называл россиян на редкость искренними людьми. В январе 2023 американец получил паспорт гражданина РФ.

Владимир Озеров
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