Боксёр Кевин Джонсон исполнил хит «Я русский» перед поединком с Минаковым

Американский и российский боксёр-тяжеловес Кевин Джонсон на финальной тренировке перед боем с Виталием Минаковым исполнил хит певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский». Исполнив пару строчек, спортсмен, поцеловав бицепс, заявил, что чувствует себя уверенно перед назначенным на завтра поединком.