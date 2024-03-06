Американский боксёр Кевин Джонсон назвал восхитившие его черты русских
Боксёр Джонсон на марафоне "Знание.Первые" назвал русских людей искренними
Русские люди не умеют притворяться и никогда не станут вам дарить искусственную улыбку. Так считает знаменитый боксёр Кевин Джонсон, своим мнением он поделился на марафоне "Знание.Первые" во время Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.
"Русские не пытаются быть искусственными, не пытаются ничего изображать. Я был много где в мире и встречал искусственных людей, которые притворяются", — отметил спортсмен.
Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин предоставил Джонсону российское гражданство. Спортсмен сообщал, что намерен сменить фамилию на Владимирович и будет жить в Самаре, где устроится работать в спортивный центр.