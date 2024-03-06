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Американский боксёр Кевин Джонсон назвал восхитившие его черты русских

Боксёр Джонсон на марафоне "Знание.Первые" назвал русских людей искренними

6 марта, 14:18
Кевин Джонсон назвал русских искренними. Видео © t.me / Знание.Новости

Кевин Джонсон назвал русских искренними. Видео © t.me / Знание.Новости

Русские люди не умеют притворяться и никогда не станут вам дарить искусственную улыбку. Так считает знаменитый боксёр Кевин Джонсон, своим мнением он поделился на марафоне "Знание.Первые" во время Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

Кевин Джонсон назвал русских искренними. Видео © t.me / Знание.Новости

"Русские не пытаются быть искусственными, не пытаются ничего изображать. Я был много где в мире и встречал искусственных людей, которые притворяются", — отметил спортсмен.

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Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи

Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин предоставил Джонсону российское гражданство. Спортсмен сообщал, что намерен сменить фамилию на Владимирович и будет жить в Самаре, где устроится работать в спортивный центр.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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