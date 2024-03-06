Американский боксёр Кевин Джонсон назвал восхитившие его черты русских

Русские люди не умеют притворяться и никогда не станут вам дарить искусственную улыбку. Так считает знаменитый боксёр Кевин Джонсон, своим мнением он поделился на марафоне "Знание.Первые" во время Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.