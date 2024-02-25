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25 февраля, 12:50

Боксёру Кевину Джонсону дадут квартиру в российском городе

Хрюнов: Боксёр Кевин Джонсон получит сертификат на квартиру в Самаре

Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший гражданство России, получит квартиру в Самаре. Об этом сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.

"Кевин собирается жить в Самаре, работать в центре спортивной подготовки. Есть договорённость о тренерской нагрузке. Летом переедет в Самару жить", — приводит слова Хрюнова "Матч ТВ".

Джонсон родился в Соединённых Штатах, спортсмен провёл на профессиональном ринге 60 поединков. Из них — 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, ещё два боя завершились вничью. Ранее Джонсон проиграл Марку Петровскому по очкам.

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Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин предоставил Джонсону российское гражданство. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Позднее стало известно, что Джонсон намерен сменить фамилию на Владимирович.

Евгения Мосс
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