Боксёру Кевину Джонсону дадут квартиру в российском городе
Хрюнов: Боксёр Кевин Джонсон получит сертификат на квартиру в Самаре
Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший гражданство России, получит квартиру в Самаре. Об этом сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.
"Кевин собирается жить в Самаре, работать в центре спортивной подготовки. Есть договорённость о тренерской нагрузке. Летом переедет в Самару жить", — приводит слова Хрюнова "Матч ТВ".
Джонсон родился в Соединённых Штатах, спортсмен провёл на профессиональном ринге 60 поединков. Из них — 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, ещё два боя завершились вничью. Ранее Джонсон проиграл Марку Петровскому по очкам.
Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин предоставил Джонсону российское гражданство. После этого бывший претендент на титул чемпиона мира рассказал о роли российского лидера в жизни спортсменов. Позднее стало известно, что Джонсон намерен сменить фамилию на Владимирович.