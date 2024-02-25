Боксёру Кевину Джонсону дадут квартиру в российском городе

Боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший гражданство России, получит квартиру в Самаре. Об этом сообщил его промоутер Владимир Хрюнов.

"Кевин собирается жить в Самаре, работать в центре спортивной подготовки. Есть договорённость о тренерской нагрузке. Летом переедет в Самару жить", — приводит слова Хрюнова "Матч ТВ".