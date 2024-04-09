Кевин Джонсон призвал сесть за стол переговоров, чтобы выяснить причины СВО
Кевин Джонсон. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Cергей Петров
Спецоперация на Украине закончится лишь тогда, когда стороны сядут за стол переговоров и определят причины её начала. Об этом заявил американский боксёр Кевин Джонсон, ныне живущий в России. По словам спортсмена, конфликт на Украине необходимо представлять не как шашки, а как более сложные шахматы.
"Это всё стратегия. [Президент РФ Владимир] Путин понимает это. Это реально игра в шахматы, где фигуры расставлены по всей доске. И всё быстро меняется. Это не такое вторжение, когда один человек едет в другую страну, делает что-то, что вызывает эффект домино", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Джонсон призвал "проследить весь путь" этого кризиса и напомнил, что уже через несколько месяцев после его начала была соответствующая дискуссия, однако "определённые люди" высказывались против мира. По мнению спортсмена, сейчас необходимо снова сесть за стол переговоров.
Напомним, Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр из США, который переехал в Россию. Так, 9 января президент Владимир Путин предоставил ему гражданство РФ. Теперь спортсмен захотел сменить фамилию на Владимирович и решил переехать в Самару, где устроится работать в спортивный центр.