Кевин Джонсон призвал сесть за стол переговоров, чтобы выяснить причины СВО

Спецоперация на Украине закончится лишь тогда, когда стороны сядут за стол переговоров и определят причины её начала. Об этом заявил американский боксёр Кевин Джонсон, ныне живущий в России. По словам спортсмена, конфликт на Украине необходимо представлять не как шашки, а как более сложные шахматы.

"Это всё стратегия. [Президент РФ Владимир] Путин понимает это. Это реально игра в шахматы, где фигуры расставлены по всей доске. И всё быстро меняется. Это не такое вторжение, когда один человек едет в другую страну, делает что-то, что вызывает эффект домино", — сказал он в беседе с NEWS.ru.