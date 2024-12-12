12-летнего белгородца наградили за спасение отца из-под завалов после обстрела ВСУ

В Государственном академическом Малом театре России наградили 12-летнего Диму Величко из Белгородской области, который спас отца после обстрела ВСУ. Мальчик не растерялся и помог папе вылезти из-под завалов, пишет kp.ru.

Выжить ребёнку удалось благодаря урокам безопасности в школе. Во время атаки украинских боевиков он вспомнил всё, чему его учили. Дима накрылся одеялом и сел у стены, подальше от окна. Снаряд залетел прямо в комнату мальчику и полностью разрушил стену дома. Под завалами кирпичей оказался отец Димы — Евгений Александрович.

Школьник, несмотря на перелом ключицы, вручную разбирал кирпичи. Отец помогал ему изнутри, отдавая куски стены. Когда Евгений Александрович выбрался, они вместе с сыном перебрались в гараж и там ждали скорую помощь.

«Время тянулось очень медленно. Казалось, что скорая едет очень долго», — вспомнил Дима.

Маленького бойца награждал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он вручил мальчику медаль СК России «За высокую гражданственность». Сам Дима не считает себя героем. Он говорит, что любой мужчина пришёл бы на помощь в такой ситуации.