Цены на оливье: где в России дешевле всего приготовить популярный салат

В преддверии новогодних праздников россияне традиционно готовят оливье, и в этом году его стоимость заметно выросла. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), набор продуктов для классического салата с варёной колбасой подорожал на 10% и в среднем по стране стоит 226 рублей за 800 граммов. Однако цены на ингредиенты значительно варьируются в зависимости от региона.

Самый экономичный вариант можно приготовить в Липецкой области и Мордовии, где стоимость набора продуктов составит около 179 и 180 рублей соответственно. На противоположном полюсе ценового диапазона находится Чукотка, где за тот же набор придётся заплатить около 524 рублей, что делает этот регион самым дорогим для приготовления салата, сообщает РИА «Новости».

Для тех, кто предпочитает более изысканный вариант оливье с красной рыбой, средняя стоимость продуктов по стране составляет 654,53 рубля, что на 9,17% выше прошлогоднего показателя. В Ставропольском крае это блюдо обойдётся в 795,2 рубля, тогда как в Еврейской автономной области его можно приготовить за 452,7 рубля.

Интересно, что самый дешёвый и одновременно самый подорожавший рецепт — вегетарианский оливье с грибами. Его средняя цена в России составляет 193,23 рубля, что превышает показатели прошлого года на 17,1%. Наиболее доступным он будет в Ингушетии (145 рублей), Белгородской (149 рублей) и Пензенской (155 рублей) областях.

Несмотря на общий рост цен, у россиян остаётся возможность выбрать наиболее подходящий по бюджету вариант салата, ориентируясь на региональные особенности цен на продукты.