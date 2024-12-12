Колумбийский нападающий «Краснодара» Кордоба может получить гражданство России

Колумбийский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба не исключает возможности получения российского гражданства. Об этом он рассказал газете «Спорт-Экспресс».

Кордоба перешёл в «Краснодар» в 2021 году и с тех пор стал важным игроком команды. В текущем сезоне он продолжает показывать отличные результаты. Спортсмен уже провёл 18 матчей и забил 8 мячей. Помимо этого, на его счету 5 голевых передач, что является одним из лучших показателей в клубе.

В сезоне 2023/24 Кордоба продемонстрировал выдающиеся навыки, завоевав титул серебряного призёра чемпионата России и разделив второе место в списке бомбардиров с коллегой Матео Кассьеррой — оба набрали по 15 голов. Такой результат делает его одним из лидеров «Краснодара».

Карьеру Джона Кордобы можно назвать яркой и насыщенной. До прихода в российский клуб он успел проявить себя в европейских чемпионатах, выступая за такие команды, как испанская «Гранада» и немецкие клубы «Майнц», «Кёльн» и «Герта». В них он также показывал высокие результаты, став заметной фигурой в футболе. Однако, несмотря на достижения в Европе, Кордоба не скрывает, что в России ему комфортно, и жизнь в стране его устраивает. А местный паспорт открывает для него дополнительные перспективы.

Стоит отметить, что для иностранных футболистов оформление российского гражданства — не редкость. Многие спортсмены, проведя несколько лет в России, решают сделать такой шаг, что открывает дополнительные возможности для развития карьеры.

Что касается перспектив Джона Кордобы в «Краснодаре», то они выглядят очень многообещающе. Футболист продолжает демонстрировать отличную форму и надежность в атаке, а сам клуб заинтересован в его дальнейшем пребывании. Для «Краснодара» наличие игрока такого уровня имеет большое значение, особенно учитывая опыт спортсмена в европейских лигах и его лидерские качества на поле.