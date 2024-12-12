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Регион
12 декабря, 14:51

Русская «ворона-сноубордистка» восхитила 10 эпичными спусками с «горнолыжки» на лобовом стекле авто

В Королёве ворона 10 раз прокатилась по лобовому стеклу машины на дощечке

В подмосковном Королёве ворона, готовящаяся залететь в новый горнолыжный сезон, устроила себе практику на лобовом стекле машины. Птица появилась там с подходящей дощечкой, на которой она сделала 10 спусков. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва 125».

Ворона катается на дощечке. Видео © Telegram / Москва 125

По исполнению видно, что ворона тренирует трюк фифти-фифти, суть которого заключается в скольжении по какой-либо поверхности на сноуборде. К примеру, это могли бы быть перила, которые размещают на специализированных горках. Для мастерского выполнения этого элемента важно оттачивать чувство равновесия, чем и занимается, очевидно, ворона на видео.

Автор видео утверждает, что в камеру к нему попал примерно 10-й подход птицы.

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Некоторые птицы уже не в том возрасте, чтобы проделывать ошеломительные трюки, однако даже в преклонном возрасте пернатые способны удивлять. Ранее старейшая в мире самка темноспинного альбатроса снесла яйцо в возрасте 72-х лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katilda

Владимир Озеров
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