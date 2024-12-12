Запастись водой, едой и спичками: Немцев призвали готовиться к длительным отключениям света

Жителям Германии стоит готовиться к длительным отключениям электричества из-за гибридных атак. Об этом заявил вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», — приводит слова Функа T-online.

Он добавил, что вероятность чрезвычайных ситуаций мала, но не исключена полностью. Функ добавил, что растёт число атак на критическую инфраструктуру ФРГ, поэтому каждое домохозяйство в Германии должно быть готово само обеспечивать себя в течение трёх дней. По словам чиновника, это значит, что немцы запастись автономными источниками света, например, спичками, свечами или лампами на батарейках, питьевой водой (1,5 литра на человека), продуктами питания, не требующими приготовлениями, а также средствами личной гигиены.