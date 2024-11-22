На Западе отметили стагнацию экономики Германии

За третий квартал этого года экономика Германии не показала прогнозируемого роста, что стало очередной плохой новостью для властей перед досрочными выборами. С такими данными выступило агентство Bloomberg .

Сообщают, что ВВП за три месяца увеличился лишь на 0,1 процента, а прогнозировали 0,2 процента. Затормозило рост снижение экспорта. Помимо этого, финансовую картину ухудшила победа Дональда Трампа на выборах президента США и крах коалиционного правительства в ФРГ. Ожидается, что в 2025 году производство вырастет на 0,4 процента.