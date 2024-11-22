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22 ноября, 10:45

На Западе отметили стагнацию экономики Германии

Bloomberg: Экономика Германии за три месяца выросла лишь на десятую процента

За третий квартал этого года экономика Германии не показала прогнозируемого роста, что стало очередной плохой новостью для властей перед досрочными выборами. С такими данными выступило агентство Bloomberg.

Сообщают, что ВВП за три месяца увеличился лишь на 0,1 процента, а прогнозировали 0,2 процента. Затормозило рост снижение экспорта. Помимо этого, финансовую картину ухудшила победа Дональда Трампа на выборах президента США и крах коалиционного правительства в ФРГ. Ожидается, что в 2025 году производство вырастет на 0,4 процента.

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Напомним, канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии Кристина Линднера. После этого правящая коалиция, которую в народе назвали «Светофор», буквально начала сыпаться. Политик допустил, что попросит у граждан вотум доверия его Правительству уже в январе. Позже сообщили, что на замену Линднеру будет назначен нынешний вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / limpicture64

Николай Рюмин
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