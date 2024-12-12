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12 декабря, 14:18

Защищает печень: Россиянам назвали лучший напиток для новогодних праздников

Сок хорошо влияет на самочувствие. Обложка © freepik.com / azerbaijan_stockers

Сок хорошо влияет на самочувствие. Обложка © freepik.com / azerbaijan_stockers

В преддверии новогодних праздников, когда обилие угощений и напитков может негативно сказаться на здоровье, диетолог Марина Макиша поделилась советом, как поддержать печень в это время. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист подчеркнула пользу томатного сока для здоровья печени.

Основное преимущество томатного сока заключается в содержании ликопина — мощного антиоксиданта, который помогает защитить печень от жировой болезни. Ликопин способствует нейтрализации свободных радикалов и поддерживает клеточные мембраны, что особенно важно в условиях повышенной нагрузки на организм в период праздников.

Диетолог рекомендует регулярно включать в рацион стакан томатного сока. Для усиления его полезных свойств можно добавить немного куркумы и перца. Эти специи усиливают антиоксидантное действие и способствуют улучшению обмена веществ.

Макиша также отметила, что томатную пасту можно использовать в приготовлении различных блюд, что позволит обогатить рацион полезными веществами. «Поэтому, я думаю, всем уже понятно, какой сок нужно пить до, во время и после Нового года», — заключила она. Этот простой, но эффективный совет поможет не только насладиться праздниками, но и сохранить здоровье, избегая перегрузки печени.

Цена праздника: Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол
Цена праздника: Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

А ранее россиянам рассказали, как отличить натуральный сок от разбавленного с добавлением сахара. По словам эксперта, напитки с добавлением сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов приносят вред организму и негативно влияют на здоровье, поэтому их лучше избегать. При выборе продукта важно обращать внимание на условия хранения.

Валентина Раппопорт
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