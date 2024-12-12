Защищает печень: Россиянам назвали лучший напиток для новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников, когда обилие угощений и напитков может негативно сказаться на здоровье, диетолог Марина Макиша поделилась советом, как поддержать печень в это время. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист подчеркнула пользу томатного сока для здоровья печени.

Основное преимущество томатного сока заключается в содержании ликопина — мощного антиоксиданта, который помогает защитить печень от жировой болезни. Ликопин способствует нейтрализации свободных радикалов и поддерживает клеточные мембраны, что особенно важно в условиях повышенной нагрузки на организм в период праздников.

Диетолог рекомендует регулярно включать в рацион стакан томатного сока. Для усиления его полезных свойств можно добавить немного куркумы и перца. Эти специи усиливают антиоксидантное действие и способствуют улучшению обмена веществ.

Макиша также отметила, что томатную пасту можно использовать в приготовлении различных блюд, что позволит обогатить рацион полезными веществами. «Поэтому, я думаю, всем уже понятно, какой сок нужно пить до, во время и после Нового года», — заключила она. Этот простой, но эффективный совет поможет не только насладиться праздниками, но и сохранить здоровье, избегая перегрузки печени.