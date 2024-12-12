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Регион
12 декабря, 14:43

Басков с трибуны в Кремле поблагодарил участников СВО за мужество

Президент России Владимир Путин вручил орден Почёта народному артисту РФ Николаю Баскову. В своей речи певец поблагодарил за столь высокую награду, отметив, что эта заслуга родителей. Кроме того, он рассказал, что самого детства его семья прививала ему любовь к Родине.

Вручение Баскову ордена почёта. Видео © Life.ru

«Я бы хотел выразить слова благородности восхищения нашим бойца героям и тем людям, которые выполняют свои задачи в зоне СВО, за их мужество, героизм, профессионализм, любовь и преданность нашей стране. И сегодня, когда они защищают нашу Родину от врагов, мы не имеем право быть безучастными, равнодушными, поверхностными», — сказал Басков на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Народный артист после получения награды также выразил благодарность своим коллегам по сцене, которые вносят свой вклад в достижение победы России, в том числе активно участвуя в информационной борьбе, развязанной против российского общества.

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Ранее Lie.ru сообщал, что Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Это высокое звание было присвоено журналисту за проявленное мужество и героизм в ходе выполнения служебных обязанностей. Он стал первым военным репортёром в современной истории, удостоенным этой награды.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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