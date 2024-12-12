Диетолог раскрыла, поможет ли хром в борьбе с тягой к сладкому

Врач-диетолог Ксения Селезнёва из Европейского медицинского центра (ЕМС) поделилась с «Газетой.ru» информацией о пользе хрома в борьбе с тягой к сладкому. Хром — важный микроэлемент, который играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы и жирового обмена, а также он участвует в работе пищеварительных ферментов и транспортировке кальция в костную ткань.

По словам Селезнёвой, многие пациенты отмечают уменьшение тяги к сладкому после приёма хрома в виде добавки. Это связано с его влиянием на углеводный обмен, который помогает глюкозе лучше усваиваться организмом. Однако, стоит отметить, что не всё так однозначно. Исследования показывают, что приём хрома может улучшать показатели гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом II типа, но его роль в снижении веса остаётся спорной.

«Хотя предыдущие метаанализы подтвердили небольшое снижение массы тела у лиц с избыточным весом или ожирением после приёма добавок хрома, результаты имели существенные ограничения», — подчеркнула врач. Она добавила, что решение о приёме хрома должно приниматься совместно с врачом после тщательного анализа состояния здоровья пациента. Причины повышенной тяги к сладкому могут быть разнообразными и не всегда связаны с недостатком хрома.

Хром может стать полезным инструментом в борьбе с тягой к сладкому, но его приём требует индивидуального подхода и профессиональной консультации.