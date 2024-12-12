Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:53

Путин поздравил Зорькина с Днём Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции, который отмечается в РФ 12 декабря. Глава государства отметил, что вся страна находится по Конституции «в одном строю».

Президент РФ Путин поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции. Видео © Life.ru

«Поздравляю вас с Днём Конституции», — сказал Путин, поприветствовав Зорькина.

Зорькин также преподнёс президенту подарок — книгу, в которой собраны решения Конституционного суда за последние 33 года. Он отметил, что 2024 год ещё не завершён, поэтому этот период не был включён в издание. Часть информации, кстати, представили в цифровом формате, иначе объём книги стал бы просто огромным.

«Спасибо большое», — поблагодарил Путин.

Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими
Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими

Президент России уже также обратился к гражданам страны и поздравил их с праздником — Днём Конституции. Свою речь глава государства произнёс во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Лидер РФ отметил, что закон, принятый 30 лет назад, сыграл ключевую роль в определении судьбы России и её государственности.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Валерий Зорькин
  • День Конституции
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar