Путин поздравил Зорькина с Днём Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции, который отмечается в РФ 12 декабря. Глава государства отметил, что вся страна находится по Конституции «в одном строю».

Президент РФ Путин поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции. Видео © Life.ru

«Поздравляю вас с Днём Конституции», — сказал Путин, поприветствовав Зорькина.

Зорькин также преподнёс президенту подарок — книгу, в которой собраны решения Конституционного суда за последние 33 года. Он отметил, что 2024 год ещё не завершён, поэтому этот период не был включён в издание. Часть информации, кстати, представили в цифровом формате, иначе объём книги стал бы просто огромным.

«Спасибо большое», — поблагодарил Путин.