Путин поздравил Зорькина с Днём Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции, который отмечается в РФ 12 декабря. Глава государства отметил, что вся страна находится по Конституции «в одном строю».
Президент РФ Путин поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с Днём Конституции. Видео © Life.ru
«Поздравляю вас с Днём Конституции», — сказал Путин, поприветствовав Зорькина.
Зорькин также преподнёс президенту подарок — книгу, в которой собраны решения Конституционного суда за последние 33 года. Он отметил, что 2024 год ещё не завершён, поэтому этот период не был включён в издание. Часть информации, кстати, представили в цифровом формате, иначе объём книги стал бы просто огромным.
«Спасибо большое», — поблагодарил Путин.
Президент России уже также обратился к гражданам страны и поздравил их с праздником — Днём Конституции. Свою речь глава государства произнёс во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Лидер РФ отметил, что закон, принятый 30 лет назад, сыграл ключевую роль в определении судьбы России и её государственности.
Life.ru