Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:45

Путин обратился к россиянам по случаю Дня Конституции

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Поздравление прозвучало на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В своей речи Путин отметил, что основной закон страны, принятый более 30 лет назад, сыграл ключевую роль в определении судьбы России и ее государственности, а также стал основой для всей правовой системы, закрепив важнейшие ценности российского общества.

Он добавил, что поправки, внесенные в Конституцию, отражают волю миллионов россиян и четко обозначают путь развития государства, а также готовность граждан защищать свои права, свободы, традиции и уникальность.

День рождения Конституции: эти 8 фактов об основном законе страны вы точно не знали
День рождения Конституции: эти 8 фактов об основном законе страны вы точно не знали

«На передовой этой борьбы находятся сильные и мужественные люди, честно и объективно отражающие происходящие события», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что обновлённая Конституция даёт ответы на вызовы времени. По его словам, обновлённый основной закон помог сформировать достойный ответ на вызовы времени, а также защитить традиции и самобытность нашей страны.

Ранее Life.ru в материале ко Дню Конституции России рассказал восемь фактов об основополагающем законе страны. К примеру, документ дважды побывала на околоземной орбите. Также Конституция просуществовала без изменений целых 27 лет, что является мировым рекордом, поправки были внесены лишь в 2020 году.

Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими
Политолог через призму истории объяснил превосходство Конституции России над другими
Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Праздники
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar