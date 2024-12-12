Путин обратился к россиянам по случаю Дня Конституции

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря. Поздравление прозвучало на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В своей речи Путин отметил, что основной закон страны, принятый более 30 лет назад, сыграл ключевую роль в определении судьбы России и ее государственности, а также стал основой для всей правовой системы, закрепив важнейшие ценности российского общества.

Он добавил, что поправки, внесенные в Конституцию, отражают волю миллионов россиян и четко обозначают путь развития государства, а также готовность граждан защищать свои права, свободы, традиции и уникальность.

«На передовой этой борьбы находятся сильные и мужественные люди, честно и объективно отражающие происходящие события», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что обновлённая Конституция даёт ответы на вызовы времени. По его словам, обновлённый основной закон помог сформировать достойный ответ на вызовы времени, а также защитить традиции и самобытность нашей страны.