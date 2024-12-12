В одном из российских регионов введут продуктовые карточки

Социальные карты, которые можно будет применять для оплаты продуктов, введут в 2025 году в Калининградской области. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. Мы её в следующем году возобновляем, и она будет направлена на незащищённые категории граждан. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты», — сказал глава области.

Губернатор добавил, что продукты появляются в магазинах двумя путями: от местных производителей или из других регионов. В первом случае стоимость товаров проще контролировать, отметил Беспрозванных. Что касается товаров, которые завозят из других регионов, то они включают затраты на непростую в условиях санкций логистику.

Губернатор напомнил, что специально связался с представителями ФАС, чтобы дополнить новыми позициями существующий перечень социально важных товаров.

«Мы его (список) расширяем самостоятельно. И мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции по минимальной наценке. Это позволит прозрачно контролировать, и самое главное будет ответственность каждого конкретного участника цепочки, чтобы мы могли с него спросить», — пояснил глава области.

Уточняется, что первыми социальные карты получат пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума.