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12 декабря, 14:48

В Киеве второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за сильного ветра

В Киеве уже второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за непогоды. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, причиной снятия флага, который находится около монумента «Родина-мать», стал мощный ветер.

10 декабря, главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать» в Киеве. Видео © Новини LIVE

«В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны <…> до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении в телеграм-канале горадминистрации.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 13 декабря и утром в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Размер главного флага Украины составляет 16 на 24 метра, а высота флагштока — почти 90 метров.

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Напомним, 10 декабря главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать». В Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной этого стало повреждение полотна из-за сильного ветра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Никита Никонов
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