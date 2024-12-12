В Киеве второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за сильного ветра
В Киеве уже второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за непогоды. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, причиной снятия флага, который находится около монумента «Родина-мать», стал мощный ветер.
10 декабря, главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать» в Киеве. Видео © Новини LIVE
«В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны <…> до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении в телеграм-канале горадминистрации.
Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 13 декабря и утром в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Размер главного флага Украины составляет 16 на 24 метра, а высота флагштока — почти 90 метров.
Напомним, 10 декабря главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать». В Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной этого стало повреждение полотна из-за сильного ветра.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan