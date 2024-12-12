В Киеве второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за сильного ветра

В Киеве уже второй раз за неделю снимают главный флаг Украины из-за непогоды. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, причиной снятия флага, который находится около монумента «Родина-мать», стал мощный ветер.

10 декабря, главный флаг Украины сняли с флагштока возле монумента «Родина-мать» в Киеве. Видео © Новини LIVE

«В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны <…> до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении в телеграм-канале горадминистрации.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 13 декабря и утром в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Размер главного флага Украины составляет 16 на 24 метра, а высота флагштока — почти 90 метров.