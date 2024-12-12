«Держим ушки на макушке!» Актриса – голос Степашки умилила Путина на церемонии в Кремле
Актриса Голубенцева голосом Степашки поблагодарила за звание народной в Кремле
Актриса Надежда Голубенцева, голосом которой говорит популярный детский персонаж Степашка в программе «Спокойной ночи, малыши!», попрощалась с участниками церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля голосом своего подопечного. Сегодня ей было присвоено звание Народной артистки России.
Актриса Надежда Голубенцева на вручении наград в Кремле. Видео © Life.ru
«Мы со Степашкой хотим сказать: «Спокойно ночи, девочки и мальчики!» Держим ушки на макушке», — сказала Голубенцева, поблагодарив президента РФ Владимира Путина за почётную награду. Глава государства и остальные лауреаты ответили искренними улыбками и оглушительными аплодисментами.
Напомним, в Кремле сегодня торжественно вручили награды. Так, «Золотую звезду» Героя России получил из рук президента РФ Владимира Путина военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Высокого звания журналист удостоился за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Life.ru