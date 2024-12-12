«Держим ушки на макушке!» Актриса – голос Степашки умилила Путина на церемонии в Кремле

Актриса Надежда Голубенцева, голосом которой говорит популярный детский персонаж Степашка в программе «Спокойной ночи, малыши!», попрощалась с участниками церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля голосом своего подопечного. Сегодня ей было присвоено звание Народной артистки России.

Актриса Надежда Голубенцева на вручении наград в Кремле. Видео © Life.ru

«Мы со Степашкой хотим сказать: «Спокойно ночи, девочки и мальчики!» Держим ушки на макушке», — сказала Голубенцева, поблагодарив президента РФ Владимира Путина за почётную награду. Глава государства и остальные лауреаты ответили искренними улыбками и оглушительными аплодисментами.