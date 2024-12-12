«Идиот в кабине»: Пилот высказался о «глупости» коллеги, смотревшего видео гонок на рейсе

Лётчик, позволяющий себе во время полёта смотреть развлекательные видео, — это «идиот в кабине, от которого надо избавляться как можно скорее». Таким мнением поделился заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Эксперт подчеркнул, что отвлекаться во время полёта на видео «недопустимо». По его словам, один из двух пилотов не может заниматься своими делами даже на высоте более трёх тысяч метров. Такие действия Сытник назвал «несусветной глупостью», которая может привести к гибели экипажа и пассажиров.

«Не дай Бог сесть пассажиром в тот самолёт, который управляется такими людьми», — отметил Сытник в беседе с Инфо24.

Он также назвал заблуждением мнение о том, что при автоматическом режиме можно отвлекаться. Эксперт заявил, что даже автопилот требует постоянного внимания. Тех, кто хочет покрасоваться во время полёта, Сытник назвал блогером, а не пилотом, и призвал не заниматься лётной деятельностью.