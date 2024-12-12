ФАС проверит законопроект о внедрении универсального платёжного QR-кода
Экономист Кульбака: Власти будут следить за расходами людей через коды от НСПК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверить законопроект о внедрении универсального платёжного QR-кода на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Об этом рассказали в издании «Ридус».
Сейчас контролируемая Центробанком Национальная система платёжных карт (НСПК) рассчитывает монополизировать рынок платёжных услуг. Такие действия могут пошатнуть правовые основы государства, связанные с защитой конкуренции.
В случае создания единого QR-кода тарифы эквайринга начнут определять исключительно карманную структуру Центробанка. По словам главного редактора издания Андрея Гулютина, данный закон также отрицательно повлияет и на конкуренцию, и на игроков платёжного рынка. Он по факту установит дискриминационные условия.
Помимо этого покупатели будут терять кешбэк, потому что QR-код от НСПК не предполагает наличие pay-сервисов ведущих банков.
«В настоящее время доля оплат по QR-коду составляет около 10%. Можно предположить, что потребители недополучат около 50 миллиардов рублей кешбэка в год в случае реализации универсального QR-кода от НСПК», — рассказал Гулютин.
Есть вероятность, что новые коды от НСПК будут помогать государству «жёстче контролировать расходы людей». Национальная система сможет увидеть абсолютно все перечисления, заявил экономист Николай Кульбака.
В Госдуме, кстати, заявили, что QR-код лишит крупные банки преимущества над малыми и средними кредитными организациями. Это, в свою очередь, сможет улучшить условия конкуренции.
Напомним, что в ноябре в Госдуму внесли предложение внедрить универсальный платёжный QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Такие изменения смогут создать справедливые условия конкуренции с крупными кредитными организациями, а также появится возможность равного доступа к платёжной инфраструктуре.
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