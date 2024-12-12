В Китае дрон врезался в Олимпийский стадион и устроил пожар, есть пострадавший
В Китае в городе Далянь беспилотник, находящийся на службе у Министерства чрезвычайных ситуаций, врезался в Олимпийский стадион Цзиньчжоу, где ранее играла команда местной Суперлиги «Далянь Шидэ». По предварительной информации, причиной ЧП стала техническая неисправность аппарата. В Сети появилось видео инцидента.
В Китае дрон врезался в стадион. Видео © Х / SOHTV_NEWS / OttoHuang120
Дрон на большой скорости влетел в здание, после чего загорелся. На кадрах видно, что пламя охватило значительную площадь, район заволокло дымом, очевидцы рассказали о валяющихся повсюду обломках БПЛА. По данным китайских СМИ, дрон только проходил испытания, поэтому его надёжность оказалась не на высоте. Как утверждается, в результате ЧП пострадал один человек.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что группу беспилотных летательных аппаратов неоднократно замечали над важными военными объектами в штате Вирджиния, включая авиабазу Лэнгли и военно-морскую базу Норфолк. Сотрудники ФБР задержали 26-летнего студента из Китая, Фэнъюня Ши, который подозревался в управлении дронами.
Х / SOHTV_NEWS