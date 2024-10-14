В США забили тревогу из-за неизвестного роя беспилотников над военной базой

Группу беспилотных летательных аппаратов неоднократно замечали над важными военными объектами в штате Вирджиния, включая авиабазу Лэнгли и военно-морскую базу Норфолк, сообщает The Wall Street Journal. Эти дроны появлялись на протяжении 17 дней в 2023 году, что вызвало обеспокоенность у военных и правоохранительных органов.

Неопознанные аппараты летали со скоростью около 160 км/ч, их длина составляла до шести метров, и их полёты сопровождались необычным звуком, похожим на «парад газонокосилок». Лэнгли — это место, где расположена штаб-квартира ЦРУ, а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире, на которой базируется элитный отряд «морских котиков».

Учитывая важность объектов, появление беспилотников привлекло внимание властей, которые не смогли установить их происхождение. Были высказаны предположения, что дроны могли быть китайскими или российскими, но версия о том, что аппараты принадлежат обычным энтузиастам, была исключена.