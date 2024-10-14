В США забили тревогу из-за неизвестного роя беспилотников над военной базой
WSJ: Над военными базами США в штате Вирджиния замечали скопление беспилотников
Военно-морская база Норфолк. Обложка © flickr / Nathanael "Sparky" Miller
Группу беспилотных летательных аппаратов неоднократно замечали над важными военными объектами в штате Вирджиния, включая авиабазу Лэнгли и военно-морскую базу Норфолк, сообщает The Wall Street Journal. Эти дроны появлялись на протяжении 17 дней в 2023 году, что вызвало обеспокоенность у военных и правоохранительных органов.
Неопознанные аппараты летали со скоростью около 160 км/ч, их длина составляла до шести метров, и их полёты сопровождались необычным звуком, похожим на «парад газонокосилок». Лэнгли — это место, где расположена штаб-квартира ЦРУ, а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире, на которой базируется элитный отряд «морских котиков».
Учитывая важность объектов, появление беспилотников привлекло внимание властей, которые не смогли установить их происхождение. Были высказаны предположения, что дроны могли быть китайскими или российскими, но версия о том, что аппараты принадлежат обычным энтузиастам, была исключена.
В январе 2024 года ФБР задержало 26-летнего студента из Китая, Фэнъюня Ши, который подозревался в управлении дронами. На его беспилотниках были обнаружены снимки военных судов. Ши обвинён в шпионаже и осуждён на шесть месяцев лишения свободы, хотя его адвокат назвал его «худшим шпионом из когда-либо известных», намекая на его неопытность.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что в случае использования Россией даже тактического ядерного оружия будет уничтожен её Черноморский флот. Британская газета The Times показала карту России, на которой отметила объекты, потенциально попадающие под удар западных дальнобойных ракет в случае, если Украине разрешат их применять.