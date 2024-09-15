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15 сентября, 13:55

Экс-глава ЦРУ назвал российское ядерное оружие угрозой Черноморскому флоту

Экс-глава ЦРУ заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия РФ

В связи с настороженностью по поводу возможного применения ядерного оружия Россией в начале конфликта на Украине США и их западные союзники предостерегли Москву, что в ответ на такой шаг НАТО уничтожит российский Черноморский флот. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

«Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — заявил бывший генерал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Во время своей работы в качестве руководителя ЦРУ он подчёркивал, что не вёл переговоры с администрацией президента о возможных ответных действиях Вашингтона. Петреус также отметил, что в настоящее время нет угрозы использования стратегического и тактического ядерного оружия со стороны Москвы.

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Ранее британская газета The Times показала карту России, на которой отметила объекты, потенциально попадающие под удар западных дальнобойных ракет в случае, если Украине разрешат их применение иностранные лидеры. По данным издания, радиус поражения растянется вглубь России на 250 километров. Президент России Владимир Путин уже предупреждал Запад о последствиях применения ВСУ таких снарядов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Zabusik

Александра Мышляева
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