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Песков аккуратно прокомментировал прогнозы о «ядерном» ответе Путина на шаги Запада

Песков заверил, что Путин «предельно аккуратен» в вопросе ответа на шаги Запада

15 сентября, 10:06
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия вовсе не молчит в ответ на громкие обсуждения на Западе, как именно и куда нужно ударить по РФ при помощи дальнобойных ракет. Так ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, спросившего, а не пора ли и и у нас запустить подобные дискуссии на официальном уровне об ударах по западным объектам.

«У нас хватает специалистов и экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — отметил Песков.

В качестве примера он привёл высказывания научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолога Сергея Караганова. Аналитик постоянно напоминает Западу о возможном ядерном ответе Москвы, добавил представитель Кремля. Однако, по словам Пескова, президент РФ Владимир Путин сейчас предельно осторожен с подобными вопросами.

«Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей Вооружённых сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооружённых сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — резюмировал пресс-секретарь.

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Напомним, британская газета The Times даже показала карту России, на которой отметила объекты, потенциально попадающие под удар западных дальнобойных ракет в случае, если их применение разрешат Украине иностранные лидеры. По данным издания, радиус поражения растянется вглубь России на 250 километров. В этой зоне расположены 14 аэродромов, в том числе «Шайковка», один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Путин уже предупреждал Запад о последствиях применения ВСУ дальнобойного типа оружия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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