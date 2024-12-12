Учёные выяснили, что набор веса после 35 лет увеличивает риск рака груди

Исследования, проведённые учёными из Медицинского колледжа Сеульского национального университета, выявили связь между увеличением веса после 35 лет и повышенным риском рака молочной железы. В ходе исследования, опубликованного в журнале Cancer Biology & Medicine, были проанализированы данные 73 192 корейских женщин. Результаты показали, что у испытуемых, набравших более 10 кг после 35 лет, риск развития рака груди увеличивается на 41%.

Особенно значимыми оказались изменения веса в пременопаузальный период. Женщины, набравшие от 5 до 9,9 кг в этот период, столкнулись с на 89% более высоким риском рака молочной железы, а те, кто набрал 10 кг или более, испытали 2,23-кратное увеличение риска. Исследование также выявило, что скорость набора веса от 0,25 до 0,49 кг в год связана с наибольшим риском.

Доктор Дэхи Канг, руководивший исследованием, подчеркнул важность управления весом в середине взрослой жизни как стратегии профилактики рака груди. «Наши исследования указывают на критический период после 35 лет как на потенциальное окно для вмешательств по контролю веса», — отметил он.

Эти выводы открывают новые возможности для разработки целевых инициатив общественного здравоохранения, направленных на управление весом. Такие меры могут включать рекомендации по питанию, увеличение физической активности и кампании по повышению осведомлённости, направленные на расширение прав и возможностей женщин в плане контроля своего здоровья. По данным ВОЗ, в 2022 году рак молочной железы стал причиной 670 000 случаев смерти во всём мире.

Фокус на профилактических мерах может не только снизить заболеваемость раком груди, но и изменить подход к стратегиям профилактики рака у женщин в целом.