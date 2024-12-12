Актриса Аглая Тарасова рассказала, почему держит свою личную жизнь в тайне

Аглая Тарасова, известная российская актриса, за свою карьеру имела яркие отношения с такими знаменитыми личностями, как Илья Глинников, Милош Бикович и Даррен Аронофски. Однако, если о первых двух партнёрах она рассказывала охотно, то о романе с американским режиссёром предпочитала молчать. Недавно в интервью для WomanHit Тарасова объяснила, почему приняла решение держать свою личную жизнь в тайне.

Актриса поделилась, что многие уважаемые коллеги по профессии также выбирают не раскрывать детали своей личной жизни. Она считает, что это помогает избежать нежелательного внимания и сплетен, которые часто раздуваются в «жёлтой прессе». «Если люди не хотят, чтобы их интервью перепечатывали и искажали, они должны разделять личную жизнь и профессиональную», — заявила она.

Тарасова подчеркнула, что готова обсуждать свою карьеру и проекты, но считает, что личная жизнь должна оставаться личной. «Я не хочу, чтобы все знали, что у меня на сердце, с кем у меня отношения и с кем я просыпаюсь», — добавила она. Аглая Тарасова делает акцент на важности личных границ и сохранении приватности в мире, где знаменитости часто становятся объектом публичного обсуждения.

Аглая Тарасова, известная российская киноактриса, родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Её настоящее имя — Дарья, а сценический псевдоним Аглая она выбрала, следуя творческим традициям. Тарасова выросла в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова, что, возможно, и предопределило её интерес к киноискусству.

Сначала Аглая выбрала путь политолога, поступив на соответствующий факультет в Санкт-Петербургском государственном университете. Однако вскоре она направила свою энергию в сторону кинематографа. Дебютировала Тарасова в 2010 году в короткометражном фильме «Конфетки», а уже в 2012 году сыграла роль Фриды в фильме «После школы». Настоящая известность пришла к актрисе в 2014 году после роли Софьи Калининой в популярном сериале «Интерны», а в 2018 году Аглая получила первую главную роль в полнометражном фильме «Лёд».