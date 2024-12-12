Врач раскрыла, почему женщинам нужно спать дольше мужчин
Женщинам рекомендуется спать от восьми до десяти часов в сутки. Обложка © freepik.com / diana.grytsku
Американский врач Патрик Флинн рассказал в социальных сетях, что женщинам требуется больше времени для сна по сравнению с мужчинами из-за особенностей гормонального фона и работы надпочечников. В то время как мужчинам достаточно семи-восьми часов сна, а некоторым хватает и шести, женщинам рекомендуется спать от восьми до десяти часов в сутки.
«Дело в гормональных резервах», — пояснил врач. Флинн объясняет, что у мужчин надпочечники производят лишь 2-3% гормонов, остальная часть вырабатывается яичками, которые функционируют независимо от сна. У женщин же все гормоны вырабатываются исключительно надпочечниками, для работы которых необходим полноценный ночной отдых. Таким образом, для поддержания гормонального баланса женщинам требуется больше сна.
Эти выводы подтверждаются и исследованиями учёных из Университета Лафборо в Лестершире. Они выяснили, что женщинам в среднем нужно на час больше сна, чем мужчинам, из-за более активной работы мозга в режиме многозадачности. В исследовании приняли участие около тысячи человек, и результаты показали, что для полного восстановления женскому мозгу требуется больше времени.
Интересно, что различная продолжительность сна может стать причиной напряжения в супружеских парах. Около 63% пар испытывают дискомфорт из-за этого, и более половины из них иногда предпочитают спать отдельно, чтобы избежать конфликтов.
Ранее врач общей практики рассказала, что исследования показывают, что человеку надо спать не меньше шести часов в сутки, чтобы сохранить продолжительность жизни. Если не соблюдать это правило, то на 30% повышается риск ранней смерти. Но этот показатель индивидуальный и зависит от множества факторов: о недостатке сна скажет сам организм, и это не только ухудшение самочувствия. Так, из-за недосыпа нарушается работа эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем и происходит сбой обмена веществ.