Врач раскрыла, почему женщинам нужно спать дольше мужчин

Американский врач Патрик Флинн рассказал в социальных сетях, что женщинам требуется больше времени для сна по сравнению с мужчинами из-за особенностей гормонального фона и работы надпочечников. В то время как мужчинам достаточно семи-восьми часов сна, а некоторым хватает и шести, женщинам рекомендуется спать от восьми до десяти часов в сутки.

«Дело в гормональных резервах», — пояснил врач. Флинн объясняет, что у мужчин надпочечники производят лишь 2-3% гормонов, остальная часть вырабатывается яичками, которые функционируют независимо от сна. У женщин же все гормоны вырабатываются исключительно надпочечниками, для работы которых необходим полноценный ночной отдых. Таким образом, для поддержания гормонального баланса женщинам требуется больше сна.

Эти выводы подтверждаются и исследованиями учёных из Университета Лафборо в Лестершире. Они выяснили, что женщинам в среднем нужно на час больше сна, чем мужчинам, из-за более активной работы мозга в режиме многозадачности. В исследовании приняли участие около тысячи человек, и результаты показали, что для полного восстановления женскому мозгу требуется больше времени.

Интересно, что различная продолжительность сна может стать причиной напряжения в супружеских парах. Около 63% пар испытывают дискомфорт из-за этого, и более половины из них иногда предпочитают спать отдельно, чтобы избежать конфликтов.