Почему постковид в этом сезоне тяжелее: объяснение врача

В нынешнем сезоне многие россияне сталкиваются с более тяжёлыми последствиями перенесённого коронавируса, чем в предыдущие годы. Причины такого ухудшения самочувствия обсудил в интервью kp.ru врач-пульмонолог, терапевт и кардиолог Владимир Бекетов.

Хотя официальные данные не подтверждают, что коронавирус стал более агрессивным в этом году, существуют несколько факторов, объясняющих ухудшение состояния пациентов, переживших COVID-19. Например, к концу года люди часто испытывают физическое и эмоциональное переутомление, недостаток сна и повышенные нагрузки.

Сам коронавирус, по словам врача, вызывает астенический синдром — упадок сил, который в сочетании с общей усталостью усугубляет недомогание. Ещё одна причина — распространение множества других респираторных вирусов в этом сезоне. Часто случается, что пациент одновременно заражается несколькими инфекциями, что повышает риск более тяжёлого течения болезни.

Также наблюдается рост заболеваемости бактериальными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём. В частности увеличилось количество случаев микоплазменной пневмонии, которая может осложнять постковидное состояние и ухудшать здоровье пациента.

Кроме того, Бекетов сообщил, что один из новых штаммов коронавируса, XEC, может быть артритогенным, то есть повышать риск заболеваний суставов, хрящей и связок. Пока неизвестно, насколько долго могут сохраняться такие осложнения, но это вызывает беспокойство у врачей, поскольку пациенты могут столкнуться с хроническими болями.

В конце концов, заключил врач, на ухудшение состояния после перенесённого коронавируса может влиять и стресс, вызванный обострением геополитической обстановки. Напряжённость в мире, неопределённость в будущем и тревожные новости оказывают значительное воздействие на психоэмоциональное состояние, что, в свою очередь, влияет на физическое здоровье.

Также эксперт призвал не забывать и о природно-климатических условиях. «Кроме того, негативную роль может играть сокращение светового дня, снижение температуры, повышение вероятности переохлаждения и т. п.», — поделился врач. По его словам, всё это влечёт за собой ослабление иммунной системы и усиление вирусных заболеваний. В условиях холодной и тёмной зимы человеческий организм становится более восприимчивым, а стрессовые факторы могут ещё больше ослабить защитные функции.