Выводы американского подкомитета по коронавирусу пролили свет на возможное происхождение CoViD-19, связанное с лабораторной утечкой, что даёт основания для обсуждения юридической ответственности глобальных игроков, включая исследовательские институты и их спонсоров. Можно ли засудить западные организации, которые финансировали эксперимент с ковидом, за гибель близких, Life.ru объяснил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.

Если говорить о конкретных случаях гибели пациентов от коронавируса, наиболее очевидным способом добиться компенсации Русяев назвал судебное разбирательство с больницами. Например, если будет доказано, что гибель произошла из-за врачебной ошибки, ненадлежащего лечения или несоблюдения стандартов биологической безопасности, ответственность может быть возложена на конкретную больницу, врача или систему здравоохранения в целом. В таких случаях требуется собрать и проанализировать обширный объём медицинской документации, включая историю болезни, протоколы лечения и результаты экспертиз.

Однако пандемия CoViD-19 открывает двери для более масштабных исков, связанных с глобальной ответственностью, подчёркивает юрист.

Учитывая заявления о том, что вирус мог быть искусственно создан в Уханьском институте вирусологии, а также что некоторые западные организации, такие как EcoHealth Alliance, участвовали в финансировании исследований по усилению патогенов, можно рассмотреть возможность предъявления исков этим структурам. Однако здесь возникают проблемы юрисдикции: подача исков в международные суды требует юридической поддержки, ресурсов и значительного времени. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Сложности в таких исках связаны с необходимостью доказательства прямой причинно-следственной связи между действиями (или бездействием) ответчика и гибелью конкретного человека. Судебно-медицинская экспертиза должна определить, была ли возможность избежать трагического исхода.

Не стоит забывать и об этической стороне вопроса. Пандемия затронула миллиарды людей, и многие из пострадавших оказались в ситуации, когда вина кажется размытой между отдельными лицами, государственными органами и международными организациями. Тем не менее обращение к суду — это не только способ получить компенсацию, но и возможность привлечь внимание к вопросам ответственности и прозрачности в эпоху глобальных кризисов. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист